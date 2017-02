Bral: Adoe, ja ja

Meestal gaat dit goed. Soms niet. In Nigeria arriveerde ik in de hoofdstad Lagos en liep na opgefrist te zijn alleen de straat op; meteen besprongen door een roedel bedelaars - en niet bepaald zachtzinnig. Het leek een scène uit de tv-serie The Walking Dead. Een van hen had geen benen en stond met zijn romp op een houten plankje met wieltjes. De stakker droeg een wielrennerspetje, achterstevoren, en tot de draad versleten handschoenen waarmee hij met bewonderenswaardige wendbaarheid over het trottoir peddelde. De overige bedelaars bungelden bij bosjes om mijn nek. Snel een taxi in gevlucht, de chauffeur gebarend dat ik ergens iets wilde drinken. Het viel blijkbaar niet mee een kroeg te vinden; na een stief half uurtje stapte ik eindelijk uit. Tot mijn stomme verbazing kwam ineens die gehalveerde Joop Zoetemelk op z'n plankie de hoek om zeilen. Blijkbaar was hij niet de enige die rondjes had gereden. Een klassieker bij aankomst in een nieuwe stad: genaaid door de taxichauffeur.



Vanavond komt de Belgische moslimstrijder Abou Jahjah naar de Schilderswijk. Ook zo'n halve gare. Ik hoorde 'm laatst op de radio in een lang interview. Stellingen met de vuurkracht van een natte verhuisdoos. Redenaties vol hiaten. Argumenten met de inhoud van een poffertje. Zeg maar: net als bij de PVV. Die knutselclub moet Pechtold fotoshoppen om zieltjes te winnen - hoe zielig is dát? De stad van Vrede en Recht staat voor vrijheid van meningsuiting. Ook als die mening klinkt als een natte wind.



Abou's meest recente scheet heet 'constructief radicalisme'. Maar zijn denkbeelden zijn even verwerpelijk als een Joodse nederzetting in de bezette gebieden. Zijn komst is geen uitgestoken hand, maar een slappe middelvinger. Ook dat is prima. De constatering dat deze man al decennialang 'omstreden' is zonder iets te bereiken met zijn bleke betogen zegt genoeg. Maak je niet druk. Een lastige hond is iets anders dan een gevaarlijke hond.