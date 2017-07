Bral: Afstoffen

Panorama Mesdag moet ook worden afgestoft - wacht effe, dat is in 2015 heropend! Hebben ze verf van de Action gebruikt? Of is het een marketingtruc om de bezoekersaantallen op te jagen? Tijdens de nieuwe renovatie kun je gewoon naar binnen, jubelt de persvoorlichter. Nou, dat kon in de vier jaar dat de vorige restauratie duurde ook. Oude verf in nieuwe zakken, als u het mij vraagt. Het nieuws over de Toren van Oud deed mijn hart wél een huppelsprongetje van vreugde maken. De woontoren naast het Congresgebouw (een Worldforum is het nooit echt geworden) wordt e-i-n-d-e-l-i-j-k opnieuw ontwikkeld. Ik ben er wel eens in geweest. Een jaar of twintig geleden. Volgens mij was ik de laatste die het pand betrad. Ik kwam er in omdat mijn broer de sleutel had. Hij was hoofd Beveiliging van het CongresForum. Met grote verbazing beklom ik verdieping na verdieping. Ik vond het een fantastisch gebouw - maar dat komt omdat ik graag gevat uit de hoek kom. En uit de hoek komen is een eitje in de Toren van Oud. Me dunkt, het is één grote hoek. De droom van iedere wiskundeleraar: wonen in een geo­driehoek. Het uitzicht zal ik niet snel vergeten - ik zag de stad vanuit een hele andere, eh, hoek. Een dooie hoek, vooral; het gebouw raakte na oplevering zowat meteen in onbruik.