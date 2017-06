Bral: Asfalteren

De zelfrijdende auto is een illusie. Er is geen auto die zich ‘automatisch’ een weg weet te banen tussen de kluwen van overstekende voetgangers en scooterjeugd en fietsers die door het rode licht rijden. ,,Zo’n Google Maps gestuurde auto staat na drie minuten huilend aan de kant’’, zegt mobiliteitsdeskundige Carlo van de Weijer. Hij ziet meer heil in een hybride model: als het zelfsturen niet meer lukt, neemt de automobilist het even over.

Kernbegrip in de discussie over parkeren is ‘infrastructuur’. Hoe richt je de ruimte dusdanig in dat straks de elektrische en deels zelfrijdende auto zijn weg kan vinden en bovenal een parkeerplek in het Zuiderpark? Je auto bij het stadion stallen was vroeger ook al een uitdaging die vergelijkbaar was met een thuiswedstrijd tegen Ajax. In mijn beleving waren het zeker niet de 671 parkeerplekken, die er nu zijn voor de sporters van de Sportcampus, die na het speerslikken en discushappen in de auto stappen.