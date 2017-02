Bral: 30 days

30 days as a Hagenees heet het marketingproject dat jong, cool en hip volk naar Den Haag moet lokken. De titel is nog wel aardig, al doet die meteen denken aan 12 ­years a slave - niet bepaald een vrolijke prent.



Behoudens de titel is de rest van deze stadspromotie

samen te vatten in twee woorden: zum Kotzen. Het meest idiote mode­beeld van de laatste jaren is de hipster. Het doet vermoeden dat het modern en trendy is om hipster te zijn: in werkelijkheid is hipster een woord van 50 jaar geleden. Lekker hip. Bovendien is het een Engelse term voor een vrouwenonderbroek - wat wellicht verklaart waarom ze allemaal met een baard rondlopen, die hipsters.



Het is ook een hipster die de reclamecampagne presenteert. Op de website 30 days as a Hagenees zien we een jongere versie van Chriet Titulaer die de stad aanprijst. Nou ja, dat is de bedoeling, maar dat zien we niet. Wat we wél zien is een heel slechte acteur - waarschijnlijk uit 020 - die op onbeholpen wijze de meest uitgesleten clichés van de stad toont.



Ook de beeldvoering is te slecht voor woorden. Is deze reclamefilm gemaakt door voetschilders? Dat zou een hoop verklaren. Als reclame voor de stad is het resultaat ziek, zwak en misselijkmakend. Baardmans staat te huppen in de zee: ,,Dissis ouwer bekjard.'' ,,Dissis wer de worcriminals are'', zegt de boskabouter en wijst nog maar eens naar achteren, naar het Internationaal Gerechtshof.



Het Engels is bewust tenenkrommend. Moet zeker leuk zijn. Is het niet. Het communiceert voor geen meter. Het is ondertiteld. De bijbehorende website is gemaakt door een paar tieners die aan de boze rook hebben gezeten. Afzender: Den Haag Marketing dus. De vraag dringt zich op of de promotie van onze stad in goede handen is.



Mijn antwoord is: nee, effe niet.