Bral: De Vinger

Toen wij nog met dat kralenbord zaten te rekenen, zaten deze peuters al op een iPad - als ze toen hadden geleefd. Schrijven kunnen ze niet meer, swipen wel. De mens zal uiteindelijk evolueren tot een wezen dat geen vingers heeft, alleen nog een enorme duim. Te gebruiken als joystick. Zover is het nog lang niet. Kinderen friemelen hun vinger in de bankje van de Haagse tramhaltes. Daarvan zijn er 1.100 in de regio en die moeten acuut worden weggehaald. Voor de derde keer is een kind aangetroffen met zijn middelvingertje in een ijzeren gat in die bank. Een vinger die er niet meer uit wil.



Toen de dijken doorbraken was je blij als een Hansje Brinker zijn vinger in dat gat hield; tegenwoordig moet de vinger er zo snel mogelijk uit. Dat zegt iets over de tijdgeest, naar ik vrees. Een gat waar een vinger in kan - daar controleer je toch een bank op? Hadden we met die andere banken ook moeten doen, maar dat terzijde.



Heeft de ontwerper geen kinderen? Ontwerpers zijn bij uitstek mensen die moeten denken als kinderen - het zou u ook goed doen. Denk onlogisch, denk gek, denk vrij, denk als een kind. Voor een kind is alles nieuw. Een kind breekt regels omdat een kind niet weet dat die er zijn. Kinderen zijn wandelende vraagtekens; ze vragen zich altijd af waarom iets is zoals het is.



De Metropoolregio is een samenwerkingsverband tussen alle gemeentes in onze regio, inclusief Rotjeknor. Een belangrijk bestuurlijk vehikel, zeker in tijden waarin de landelijke overheid steeds meer taken op het regionale en lokale bordje gooit. Ik zie die samenwerking nog steeds zitten maar als ik andere mensen wil overtuigen helpen dit soort blunders niet echt in de beeldvorming. Over de schade van deze mispeer is nog niets bekend. Wél is bekend wie voor die kosten gaat opdraaien: ik hoop dat de overheid ze ook ziet staan, ons boze burgers. Die doen namelijk heel iets anders met hun middelvinger.