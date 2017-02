Bral: Den Smog

Het zuiden van Nederland behoort tot de twaalf slechtst presterende stedelijke regio's van Europa. Daarom worden we door Brussel op het matje geroepen. Enkel gezeik klinkt uit het Europese hoofdkwartier. Geen Brussels lof.



Andermaal worden we op de vingers getikt - maar is het echt waar? Nee, natuurlijk niet. Anders lagen we allemaal allang aan de zuurstof. Zoals Trump al zei over de opwarming van de aarde: ,,Het wordt warm, het wordt koud, het wordt weer warmer: dat noemen we het weer.''



Die hele luchtverontreiniging bestaat uit alternatieve feiten. Wie heeft ons Haagse hoofd tussen al die uitlaatgassen geshopt? Stichting Milieudefensie, op zeker. Die huilt al jaren dat het hier helemaal niet goed gaat. Telkens is een andere straat de allervuilste van de stad. Dan weer de Amsterdamse Veerkade, dan weer de Javastraat, in mei was het nog de Hoefkade - oh, en de Faillietlaan niet te vergeten.



Altijd hetzelfde liedje: de weke delen van Den Haag zijn weer de lul. De Schilderswijk. Een broeinest van extremistische boze rook. Het RIVM waarschuwt steeds vaker voor smog. In september was er een heus smogalarm, omdat er te veel ozon zou zijn. Nou en? In elk geval nog een beetje zon in deze barre tijden.



Alle gekheid op een peilstokje: zo'n nieuw onderzoek is helemaal niet nodig. We weten allang dat het hier geen goed toeven is. Drastische maatregelen zijn nodig om de radicale vervuilers buiten te houden. De Haagse PVV heeft een oplossing. Hun zegsman verklaart: ,,Laten we beginnen met een inreisverbod voor fijnstof. Gewoon, twee maanden lang geen uitheemse vuiligheid in onze stad toelaten. De gewonnen tijd gebruiken we om een muur te bouwen tegen luchtvervuiling. De smerige stoffen die onze blanke atmosfeer verontreinigen dienen keihard te worden aangepakt'', aldus PVV-woordvoerder Barry van Astma.



Moraal: zolang wij de verontreiniging niet serieus nemen, worden we door de vervuiling genomen. Serieus.