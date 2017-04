Bral: Groen Rechts

Een fractie doet over het algemeen niet veel. Daarom heet het ook een fractie. Maar de Haagse VVD weet het zeker: Groen Rechts wordt de koers. 'Noem het gerust de nieuwe VVD', zegt Boudewijn Revis. Laat ons van het goede in de mens uitgaan, zelfs als het een VVD'er is: wat bezielt die mensen? Uiteraard moeten wij het antwoord zoeken in politieke motieven.



GroenLinks en D66 zijn de enige partijen die massaal progressieve jongeren aan zich weten te binnen. Ook binnen de jeugdafdeling van de VVD, de JOVD, vallen steeds meer groene geluiden te horen. En terecht. Waarom zouden milieu en klimaat alleen aan de 'Linkschmens' behoren? Het lijkt ook onwaarschijnlijk om zo'n groene koerswijziging in te zetten, om er vervolgens na de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 weer een streep door te halen.



Maar zijn hun intenties oprecht? Niet voor niets roepen de Haagse Stadspartij en GroenLinks dat zij nu al met groene voorstellen zullen komen, zodat de VVD alvast haar nieuwe gezicht kan laten zien. Het liberale gelaat kan namelijk zomaar tijdelijk zijn opgepimpt met botox - en daar is weinig duurzaams aan.



Omdat het de poltiek betreft, die vreemde samenwerking van mensne die elkaar continu bestrijden, vrees ik dat er opportunistische motieven ten grondslag liggen aan de ommezwaai van de liberalen. Het Haagse VVD-programma werd geschreven door Frits Huffnagel. Die zegt: 'Ik hou van Den Haag, maar het is nooit af.' Een waarheid als een Raamweg. Hij schreef een modern liberaal plan. Lekker dwars. Zoals het flamboyante Frits betaamt. 'De stad moet economisch écht in beweging komen, het groen moet worden beschermd, op onderwijsvlak zijn enorme fouten gemaakt, het Spuiforum dreigteen zootje te worden en de citymarketing is in het slop geraakt.'



Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Misschien toch maar dat biertje drinken. Eéntje dan.