Bral: Gruwelijk

De beperkte gedachtenwereld van mannen blijft mij verbazen. Ook vanmiddag is het onderwerp niet de politiek van Trump, de aanstaande verkiezingen of andere hete hangijzers in de samenleving. Nee, het gaat weer eens over moeder de vrouw. Meer specifiek: het gebrek aan begrip. 'Wij zijn uit mekaar gedreven', moppert Gerard die, vers van het werk, zijn HTM-uniform nog aan heeft. 'Misschien was dat waterbed toch niet zo'n goed idee.'



Dat zijn huwelijk op een laag pitje staat is al langer bekend. 'Je moet blijven investeren in je relatie, dat is de truc', weet Martin te vertellen. 'Ik heb dat zelf ook door schade met schande moeten leren. Mijn Nel zei dat ze meer vrijheid wilde. Toen heb ik de keuken laten verbouwen. Daarna deed zij hetzelfde met de rest van het huis. Nou, dan leer je het wel af.'



Ome Ed hoort het allemaal stilzwijgend aan. Hij lurkt aan zijn flesje Spa Geel en denkt er het zijne van. Hij is de laatste tijd sowieso niet echt spraakzaam. Gerard daarentegen wel. 'Mijn zoon van zeven vroeg laatst aan mij: 'Pa, wat is seks?' Ik zeg: vraag dat maar aan je moeder, ik ben benieuwd of zij zich dat nog ken herinneren.' De treurigheid van deze opmerking maant ons tot een moment van introspectie. Huwelijk of gruwelijk? Dan verbreekt Ome Ed zijn stilzwijgen.



'Ik zei tegen mijn vrouw: dertig jaar geleden bezat ik helemaal niks, maar sliep ik met een lekker jong ding, en we hadden elke dag seks. Nu heb ik een huis, auto, ik heb alles, maar ik ben uitgeblust en zit opgescheept met een vrouw van zesenvijftig. Waarop zij zegt: dan ga je toch gewoon weer op zoek naar een lekker jong ding? En als je d'r gevonden hebt, zorg ik er ook voor dat je weer niks bezit. En zo is het gegaan.'