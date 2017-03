Bral: Haegse

'Goedemorgen majesteit', zeg ik dan ook, tijdens een bezoekje om mijn eigen nootvoorraad aan te vullen. De Notenkraker zegt niets, maar geeft een bemoedigende knik. Ik ken die knik. Die heb ik een keer gekregen van Beatrix, toen ze mij met haar twee hondjes passeerde in het Haagse Bos.



Terwijl mijn bestelling wordt klaargemaakt ( 250 gram pistache, 500 gram grote vliespinda's en één kilo luxe notenmelange) valt mijn ene oog op een schap met zakjes meel. Wat er in dat meel zit, weet ik niet, ik weet wél zeker dat er sporen van noten in zitten. Ik zie meel voor tulband en speculaas - maar mijn andere oog valt op een zakje met de tekst: 'Haegse kruidkoek'. Die ken ik helemaal niet, Haegse kruidkoek.



De combinatie van 'a' en 'e' tot 'ae' is sowieso allang in onbruik geraakt. Logisch, de klank klinkt als een beknuppelde zeehond. Probeer het maar eens tien keer achter elkaar te zeggen: ae, ae, ae, ae, ae, ae, ae - en dat zijn er pas zeven.



Meel uit Den Haag? Geloof me, ik ken alle eetbare producten die met onze stad te maken hebben. Ik heb ze alle gegeten, waarvan vele met frisse tegenzin. Ik ken geen meel uit Den Haag. Op het etiket staat: 'Melle Steensma, sinds 1889. Dokkum.' Wat de fuck is dít?



Ik richt mij tot de majesteit die achter de toonbank staat. 'Dit komt helemaal niet uit Den Haag', zeg ik op dwingende toon. 'En wie is die Melle?' De Notenvorst glimlacht. 'Melle maakt dit meel'. Maar ik ben natuurlijk niet achterlijk. 'Melle is dood', zeg ik, 'dat snap je zelf ook toch wel? Die heeft die troep ooit verzonnen.' De Notenmonarch slaakt een zucht die doet vermoeden dat hij deze vraag vaker heeft gekregen. Dan zegt hij kordaat: 'D'r staat Melle Steensma, sinds 1886. Nergens staat er dat-ie al dood is. Briljantino.'