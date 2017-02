Bral: Hoogvlieger

Saskia Bruines was al jarenlang wethouder in Amsterdam en vindt het 'een grote eer' om in de hofstad aan de slag te gaan. Mevrouw Bruines is de opvolgster van partijgenoot Ingrid van Engelshoven, die beloond wordt voor haar inzet binnen de partij. Zij heeft zich bewezen als de rechterhand van Alexander Pechtold, ze zette de afgelopen jaren D66 weer recht in de laarzen. Van Engelshoven verlaat voortijdig haar post en breekt daarmee de belofte aan de kiezer. De termijn uitzitten wordt lastig, ze ruikt het pluche.



Haar voornaamste politieke wapenfeit is dat zij, samen met haar medestanders, het uiterst giftige Spuiforumdossier in de maag splitste van de onervaren Joris Wijsmuller. Die fungeert nu als kop-van-jut, terwijl Van Engelshoven en haar partij - fervente voorstanders van het Spuiforum - buiten schot blijven. Geef toe: zo iemand wil je naast je hebben in het wespennest dat Binnenhof heet.



Het is de droom van veel wethouders om die sprong te maken. Den Haag is letterlijk de hofleverancier: Jetta Klijnsma, Jet Bussemaker, Sander Dekker: drie bewindslieden die voortkwamen uit de Haagse politiek. Blijkbaar is het IJspaleis een goede springplank naar de kaasstolp verderop.



Bruines droomt er misschien ook wel van, maar kreeg een flinke klap van de molen toen bleek dat 'informatie uit het ambtelijk apparaat' haar nooit had bereikt. Op 'juridische wijze' is alles gedaan om de windmolen tegen te houden, bezweert ze. Ze vertrouwde bovendien op Den Haag, die de communicatie naar buiten zou verzorgen. Feit is dat er van alles is misgegaan. De schuld geven aan je apparaat, daar kom je niet mee weg.



Vooralsnog is het geen teken dat we hier te maken hebben met een hoogvlieger. Misschien moet Saskia even in de leer bij collega Van Engelshoven, die kent nog wel wat gemene kneepjes van het vak.