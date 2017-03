Bral: Klaverisatie

Zijn collega's zien de opmars met lede ogen aan. Sybrand van Haersma Buma van het CDA spreekt zelfs van de 'Klaveritis', collega Emile Roemer (SP) waarschuwt voor 'Klaverisme'. Ronduit amusant, de aanblik van andere lijsttrekkers, stuk voor stuk knarsetandend om de opmars van Jesse.



'De Klaverisering dient te worden gestopt', twittert de altijd boze Geert Wilders. 'Zijn ze nou helemaal geklaverd?' De Haagse afdeling van de Leidse Universiteit, ook niet wars van enig populisme, denkt serieus na over het opzetten van een nieuwe stroming binnen hun politieke studies: Klaverologie.



Het moge duidelijk zijn: er kleeft iets Klaverigs aan de tijden waarin wij leven. Dat heeft z'n weerslag op de overige leiders. Zelfs Mark Rutte, bepaald geen Klaverofiel, wordt door de groei van GroenLinks van zijn stuk gebracht en weet te melden dat de PVV niet verder komt dan vijftien zetels. Of haalt hij, gelijk Henk Krol de AOW en de WAO, misschien zijn eigen VVD en PVV door elkaar? Oververmoeid gelijk Krol zelve?



Ik wil niemand het ziekenhuis inpraten en zeker de premier niet, maar het is wellicht tijd voor een Klaveroscopie: een quick-scan van zijn politieke vaardigheden. Die zijn bij Jesse ruimschoots aanwezig, al weten we allemaal dat de wonderboy van links zijn succes in de peilingen vooral te danken heeft aan het feit dat hij nog geen kans heeft gehad om op zijn muil te gaan. Tot die tijd ben je een spekkopertje in de politieke arena.



Zo is er, geloof het of niet, zélfs een dag geweest dat Jan Peter Balkenende werd binnengehaald als de Redder des Vaderlands. Een dag die door velen nog wekelijks wordt betreurd. Het enige gedenkteken dat voor hem is opgericht, is de balkenendenorm - ik hoef u niet te vertellen hoe geliefd die is.



Nee, dan Jesse. Er tekent zich in den lande een Klaverografische meerderheid af. Wat heet: er is sprake van een Klaverisatie van de natie. Om het met zijn iets te grote voorbeeld Obama te zeggen: Jesse, we can!