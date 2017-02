Bral: Koning Trump

Met het groots mogelijke kabaal wordt de zelfverkozen, ondoordachte koers ingezet. Schoppen, slaan en spugen: zulks is het buitenlandbeleid van Team Trump. Deze week moest de NAVO het ontgelden en werd door de Amerikanen onomfloerst voor rotte vis uitgemaakt. De reactie van Europa: begripvol, ja zelfs instemmend. Wordt de NAVO Trumps trollenleger in vlees en bloed?



Ik zal u vertellen wat ons te wachten staat. Omdat mensen de werkelijkheid steeds minder vatten: in de vorm van een sprookje. Over Koning Trump. Er was eens een koning en die koning had altijd gelijk. Een kenmerkende eigenschap van velen van ons. Nog vaker zie je het bij de boven-ons-geplaatsten. Zelfoverschatting is, evenals de geslachtsdrift, de grootste gesel der mensheid.



Afijn, die koning was zó trots op zichzelf dat hij vond dat de rest van de wereld dat ook moest zijn. Dus stuurde de koning zijn beste kolonel met een bootje naar de overkant. Naar het andere land. Maar omdat de koning niet precies wist wat hij aan de overkant aan zou treffen, gaf hij de kolonel een kanon mee - en een priester. Een priester is een soort politicus: iemand die zó goed kan liegen dat iedereen het gelooft. Toen het bootje aan de overkant kwam, stapte de priester aan land en vertelde de mensen daar over het gelijk van de koning. Maar de mensen van de overkant spraken een onverstaanbare taal en zelf verstonden ze de priester niet. Dus liep de kolonel naar het kanon. Waarom? Omdat kanonnen altijd gelijk krijgen. Het kanon schoot zes dagen en zes nachten. Toen ging de priester weer naar het volk van de overkant en gebaarde dat de zevende dag een rustdag zou zijn. Die mensen waren de priester zó dankbaar dat die dag het kanon zweeg, dat ze besloten te geloven in het gelijk van de koning.



U vraagt zich wellicht af: 'Hadden die mensen dan geen eigen gelijk?' Jawel, maar daar kwamen ze veel te laat achter. Toen die koning al lang dood was, de priester naar de hemel, en de kolonel een onbekende soldaat.