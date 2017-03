Bral: Mitch

Vooropgesteld: deze zaak kent enkel verliezers. Mitch liet het leven op 27 juni 2015 toen hij bij de ingang van een muziekfestival in het Zuiderpark hardhandig - te hardhandig? - door de politie werd verwijderd. Zijn overlijden was de vonk in het kruitvat dat de Schilderswijk deed ontploffen.



Grotendeels had deze geweldsexplosie niets te maken met de dood van Mitch. Dit was een vergaarbak van militante activisten en relschoppers die uit waren op plunderingen - de politie werd het mikpunt van een onwaarschijnlijke woede.



De rust keerde terug maar strafrechtelijk loopt de zaak nog steeds. Centraal staat de vraag of de vijf betrokken agenten te verwijten valt dat zij excessief geweld hebben gebruikt. Daartoe wordt de doodsoorzaak minutieus onderzocht. Eerst door forensisch patholoog Frank van de Groot, die concludeerde dat het plausibel is dat de dood het gevolg is van de nekklem. 'Extreem goedkoop' noemt hij de actie van de advocaten van de agenten, die een forensisch arts lieten kijken naar zijn onderzoeksresultaten. Hij twijfelt. 'Ik ben benieuwd hoe zij tot deze conclusie zijn gekomen.'



Dezelfde gegevens, verschillende uitkomsten. De conclusie is wrang: ook de waarheid zit klem. De agenten worden beschuldigd van 'normoverschrijdend' geweld.



Dat Mitch zelf normoverschrijdend gedrag vertoonde mag echter ook worden vermeld. Het is de grote frustratie van menig diender: meestal begint een filmpje op internet pas met de arrestatie door de politie, waarbij geweld niet uit de weg wordt gegaan. De aanleiding ertoe wordt, gluiperig genoeg, nooit vertoond. Ook Mitch werd niet zomaar aangehouden. Openbare dronkenschap, verstoring van de openbare orde, het negeren van bevelen; Mitch greep naar zijn geslachtsdeel en riep stellig dat hij een wapen had. Met name dat laatste is, gezien de tijden waarin wij leven, buitengemeen onverstandig.