Bral: Nat pak

De stamgasten in Nico's snackbar - die inmiddels naast de uitbaters Martin en Paul ook bevolkt wordt door de Chinese familie die de zaak zal overnemen - buigen zich over een gebeurtenis die het nieuws haalde.



De politie reed vorig weekend een fietser zeiknat, op weg naar een spoedklus. Op sociale media zijn ze een weeklang bezig geweest de betreffende persoon op te sporen, zodat ze deze een bloemetje kunnen aanbieden.



,,Nederland op z'n smalst'', sputtert Ome Ed. ,,Trouwens, als ze elke keer dat ze iets fouts doen een bloemetje aan gaan bieden, kan de kitterij beter aandelen in de Westlandse bloemenveiling nemen. Geef dan een schadevergoeding.'' ,,Geld maakt niet gelukkig'', oppert Martin. ,,Wel als je het uitgeeft aan vrouwen en drank'', weet Ome Ed.



Er ontstaat grote hilariteit aan tafel als blijkt dat de betreffende fietser opgespoord is en zelfs twéémaal een nat pak heeft gekregen; er scheurde nóg een politieauto langs. ,,En, wie was het?'' vraagt Martin. ,,Oh, een schollenkop'', antwoordt Samantha.



Met deze constatering is het onderwerp meteen afgesloten. ,,Die zijn gewend om nat te worden'', mompelt Ome Ed enkel nog. ,,Ze doen tegenwoordig ook een Social Saturday bij de wouten'', zegt Samantha. ,,Dan kan de burgerij twitteren en facebooken naar de politie, met niet dringende zaken.''



Martin vindt het allemaal maar raar, die sociale media. ,,Dan ken je toch ook 8844 bellen?'' Ome Ed schudt zijn hoofd. ,,Dat duurt veel te lang. De meeste mensen die bellen hangen pas op als ze alles hebben gezegd dat in hun hoofd zit.'' Hij kijkt nadrukkelijk naar Samantha. ,,En dan moet ik met name denken aan jouw moeder.''



Blijkbaar is hij zijn ex-vriendin Elsje nog niet vergeten. Haar dochter werpt een dodelijke blik naar Ome Ed. Ze heeft haar weerwoord al klaar. ,,Omdat je lelijk bent, betekent dat niet dat je ook wat lelijks mag zeggen.''