Bral: Ouwe taart

Het Theatre des Champs Elysées in Parijs werd op 29 mei 1913, bij de eerste uitvoering van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, zowat afgebroken. De Rolling Stones in het Kurhaus was hierbij vergeleken een lachertje. Stravinsky had een vernieuwend klassiek werk gecomponeerd waarbij een beroemde Russische choreograaf een modern ballet had bedacht; de combinatie bracht de zaal tot razernij.



Vanaf de eerste tonen werd er luidkeels geprotesteerd, terwijl anderen - onder wie collega-componist Maurice Ravel - juist zo hard mogelijk applaudisseerden. Er werd gevloekt en het kwam tot opstootjes in de zaal en Ravel werd uitgemaakt voor 'vuile jood'. Een recensent, verrukt door het stuk, merkte pas na enige tijd dat 'een jongeman achter mij in ongecontroleerde woede met zijn vuisten op mijn hoofd stond te timmeren.' In 1963 kreeg de oude Stravinsky een staande ovatie van twintig minuten na een uitvoering van zijn meesterwerk.



Piet Mondriaan moet het doen met een postuum gebaksfestijn. Dinsdagochtend om negen uur kunnen Hagenezen gratis een stukje Mondriaan komen knagen. Het college van b en w deelt de taart zelf uit: logisch, ze houden van opscheppen.



Ik vind het persoonlijk nogal denigrerend, een stadsbestuur dat taart in je gezicht gooit, maar ik zie er ook de lol wel van in. Met deze publieksactie wordt de geboortedag van Mondriaan herdacht maar bovenal wordt de aandacht gevestigd op de tentoonstelling in het Gemeentemuseum. De stad hangt al vol met zijn inmiddels geaccepteerde felle kleuren en zwarte lijnen.



Hoe groter, hoe beter, is het motto. Ik verwacht tijdens het Vuurwerkfestival in augustus zeker een Mondriaanvuurwerk. Voor mij persoonlijk komt de taartactie op een ongelukkig moment: uitgerekend dinsdagochtend moet ik naar de tandarts. Ik neem aan dat er geen stukje kan worden bewaard?