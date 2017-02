Bral: Schaampalm

Je zou eerder denken dat een partij die zich het lot van het HTM-personeel aantrekt zich hard maakt voor betere werkomstandigheden. Een fatsoenlijk loon. Meer veiligheid op de werkplek. Menswaardige roosters. Zeg maar: waardering waar je écht wat aan hebt. Maar nee, de PVV is trots op het eigen voorstel om een heuse verkiezing op poten te zetten: de HTM'er van het jaar. Ene Egbert van de Haagse PVV-fractie heeft zelfs de domeinnaam 'htmervanhetjaar.nl' geclaimd. Hij gelooft er heilig in. Net als een meerderheid van de gemeenteraad en de HTM-leiding zelf. Zelden is een schaampalm zo bewierookt.



Want een schaampalm, dát is het. De wilde stakingen die een paar maanden geleden uitbraken bij de HTM waren geen geintje. Er is serieus iets aan de hand in de openbaar vervoerssector. Bepaald geen makkelijke baan. ,,Het is afwisselend werk; de ene dag word je uitgescholden, de andere dag word je ondergespuugd'', zegt een buschauffeur - die overigens toevallig ook mijn schoonpa is.



Ik stond onlangs in een HTM-bus die was uitgeleend aan Schiphol om mij te vervoeren naar P1, het parkeerterrein voor lang parkeren. Ik staarde vanuit mijn stoel naar een sticker waarop de volgende tekst stond: 'De chauffeur kan de camerabeelden niet wissen'.



Acuut overviel mij de gedachte om maar meteen te emigreren. In wat voor land leef ik, waar middels een sticker passagiers worden gewaarschuwd niet agressief te zijn tegenover de bestuurder, omdat die de beelden niet kan vernietigen? Zo'n verkiezing van HTM'er van het jaar - hoe goed bedoeld ook - is eerder een belediging dan een aanmoediging. Los de problemen op, in plaats van het geven van een schouderklop - daarvoor ben je toch de politiek in gegaan? Kom op PVV, dit kan veel beter.