Bral: Smaad

Haar verhaal strookt niet met de beelden. Met die beelden is natuurlijk door de politie geknoeid - in deze tijd van nepagenten en nepnieuws verwacht je niet anders. Althans, zo zal het laatste verweer zijn van de dame in kwestie, de Amerikaanse juriste Chaka LaGuerre. Ze werkt pas sinds kort in Den Haag en dáár zit 'm de kneep: zij wist nog niet hoe een mens zich in Den Haag moet gedragen. Dus gedroeg ze zich niet en negeerde de stopsignalen. Dat moet je bij een Haagse waut niet proberen. Dan worden ze giftig. En terecht.



De beelden van het voorval, waarbij Chaka werd ingerekend door de politie omdat zij geen ID toonde en zich vervolgens hevig verzette, tonen haar daad van smaad: de werkelijkheid strookt niet met haar fantasie. En die fantasie is groot. Chaka zat even een paar uurtjes in de cel om af te koelen. Ze haalt in haar klaagzang ene Sandra Bland erbij, een zwarte Amerikaanse die hangende in haar cel werd aan getroffen, en verzucht: 'I thought to myself: I will never know if Sandra Bland took her life in that jail cell but I would understand if she did. Because all I could think of in that moment was I am not going to survive this.'



Nou Chaka, dan moet je eens vanaf de Utrechtsebaan met je auto richting het Korte Voorhout willen. Dán pas denk je: 'dit overleef ik nooit'.



Chaka heeft het er maar moeilijk mee gehad. 'I am grateful that I survived. But, a part of me died yesterday. It has changed my life in the most devastating way and I know that I will never be the same.' De agenten die haar staande hielden houden het op een paniekaanval. Hulde aan de politie en hoe ze op deze onverkwikkelijke verdachtmaking reageren. Wat een natnek. Wat een wâhskeis.