Bral: Soldaat

De stad Den Haag dient een straat te vernoemen naar Erik Hazelhoff Roelfzema - de Soldaat van Oranje. Zulks is het voorstel van Groep de Mos. Tien jaar na ‘s mans overlijden is daar de tijd rijp voor. Al heeft de soldaat een stevige vlek op zijn blazoen.

Erik Hazelhoff Roelfzema was een verzetsheld, daarover kan geen misverstand bestaan. Zijn verzetsverhalen staan bol van heroïek. We krijgen er geen genoeg van. De musical over zijn leven op het voormalige vliegveld Valkenburg draait ondertussen zowat langer dan de aarde rond de zon. Prima. Maar dan ook in de benoeming vermelden dat hij na de oorlog even fout is geweest.

Het bewijs hiervoor is een brief van François van ‘t Sant, vertrouweling van het Koninklijk Huis, directeur van de centrale inlichtingendienst. Hij informeerde koningin Wilhelmina over een aanstaande couppoging waarvan zelfs de datum al vaststond: donderdag 24 april 1947. De coupplegers - onder wie ook Hazelhoff Roelfzema - waren van plan een moord te plegen: PvdA-voorzitter Koos Vorrink moest eraan. Zijn standpunt over Nederlands-Indië kon niet worden getolereerd - de kolonie mocht niet worden overgeleverd aan Soekarno. Deze werd door Erik Hazelhoff Roelfzema verafschuwd.

Koos Vorrink was zelf ook verzetsheld - hij was met zijn verzetsgroep verstrikt geraakt bij het Englandspiel en in 1943 gevangen genomen. Toch wist hij vanuit de gevangenis nauwkeurige instructies te geven over verzetsacties en waarschuwde voor de verrader in het Englandspiel - Anton van der Waals. De geschiedenis heeft hem aangewezen als de grootste landverrader van de Tweede Wereldoorlog.