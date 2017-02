Bral: Stemadvies

Geen enkele partij vervult de mooie beloftes die worden uitgesproken in verkiezingstijd. 'Duizend euro voor iedere hardwerkende Nederlander', beloofde Rutte. Blijkbaar zijn we allemaal aartslui - we hebben nooit een cent gezien. Daarna zegt de premier 'sorry' en was wat hem betreft de zaak afgedaan.



Hoe zou het toch komen dat het populisme zo'n opmars maakt? Omdat mensen als Mark Rutte dat mogelijk maken. Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Een belofte is de magische toverspreuk van elke politicus. Zeker de machtspoliticus, die snelle oplossingen heeft voor complexe problemen.



Een brief in de krant plaatsen waarin staat dat we 'normaal' moeten doen. Weet u wat zo'n paginagrote advertentie kost? Da's niet normaal. Mensen oproepen tot normaal gedrag terwijl je zelf stelselmatig abnormaal gedrag vertoont: die man is niet goed bij z'n hoofd.



Overigens flikken de populisten precies hetzelfde. Zoals Geert Wilders in 2010 zijn AOW-standpunt liet vallen, een dag na de verkiezingen, was eveneens ontluisterend. VVD en PVV willen nu niet in debat met andere partijen, omdat het niet in hun belang is. Hun belang is het partijbelang. Het landsbelang kan een dikke vinger krijgen. 't Is maar om te zeggen: politiek is een smerig spelletje.



Het Haagse raadslid Rachid Guernaoui (D66) gaat voor het wethouderschap dat partijgenoot Van Engelshoven achterlaat. Dat zijn eigen partij al iemand anders heeft gekozen, deert hem niet. Eigenbelang voor partijbelang. Slim bezig, Rachid.



Normaliter wordt de voordracht van een wethouder ook gewoon geaccepteerd door de gemeenteraad. Je zou zeggen: dan zéker als het maar voor een korte periode is, tot de volgende gemeenteraadsverziekingen.



Het wordt spannend, bij die raadsvergadering morgenavond. Wordt Rachid een belofte of een teleurstelling? De raad mag kiezen: duim omhoog of omlaag. Ik zou het wel weten. Eén Pokémonpaal zegt meer dan duizend woorden.