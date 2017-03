Bral: Toeterturken

Ome Ed is de eerste die op deze stralende zondagmiddag de donkere wolken bespreekt die boven ons samenpakken. 'Ik vond het wel bijzonder dat die minister helemaal vanuit Ankara naar Rotterdam kwam met een auto', zegt Martin. 'Heb ze de hele weg getoeterd?' 'Ik heb me kostelijk vermaakt', meldt Samantha. 'Het leek wel een speciale aflevering van Homeland. Ik ben er speciaal voor opgebleven.'



Ze is niet de enige die het zaterdagnacht naar haar zin heeft gehad met de soap rond de Turkse minister. 'Veel live-blogs, erg amusant', vult Gerard haar aan. Hij smeert uit een zelf meegebracht potje mosterd op zijn kalfskroket. 'Jullie zijn de enige niet', zeg ik. 'Veel mensen zijn opgebleven, in de angst dat onze democratie zou vergaan.' Paul knikt. 'Da's niet gebeurd, gelukkig. We zijn niet gezwicht. Nederland hield zijn vinger in de dijk.'



Voor nu althans, want Ome Ed is er niet gerust op. 'Dit zijn de stoottroepen. De signaalblazers die toeteren: wij komen d'r aan.' Paul tilt met zijn wijsvinger schuivend zijn bril omhoog op z'n neus. 'Turkije is als zo'n pestventje dat vroeger in de zandbak je pasgemaakte zandkasteel kapot kwam trappen. Uiterst irritant, maar wat doe je d'r aan?'



'Misschien moeten wij precies het omgekeerde in Turkije gaan doen', gooi ik in de groep. 'Laten we naar Turkije gaan om daar voor democratie te pleiten in een dictatuur, zoals zij hier in het vrije Westen willen demonstreren voor een totalitair regime. Dan staan we weer quitte.'



Martin veegt wat zweet van zijn voorhoofd met een servetje. De Turkse zaak doet hem wat. Gerard ziet het ook. 'Nou ja, laten we d'r in ieder geval trots op zijn dat de politiek, van links tot rechts, eensgezind is over de aanpak van de regering.' Ik zie Martin naar zijn nek grijpen. Hij begint er hard in te wrijven. 'Eensgezind? En ik wás al zo zwevend. Nou weet ik nog stéeds niet op welke partij ik woensdag moet stemmen.'