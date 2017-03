Bral: Uithofnar

Restaurant The Penthouse is het hoogste restaurant van Nederland. Bovenal biedt het een magnifiek uitzicht over de stad dat velen van ons nog niet kennen - en da's jammer. Je ziet Den Haag zo heerlijk overzichtelijk onder je liggen. Beneden op de grond verdwijn je in een wirwar van hysterische mieren. Hier ben je de albatros. Hier snap je ineens alles van die pleurisstad. En deze Albatros zag gisteren ineens dat er bij De Uithof zestig bomen waren gekapt.



Je kan best heel ver kijken vanaf The Penthouse. Op een heldere dag kun je de witte kliffen van Dover zien liggen. Toegegeven, dan moet je wel héél goed kijken, maar het kan. Wie heel goed kijkt ziet alles. Dat geldt voor alles in het leven. Wel, ik zag van alles vanuit The Penthouse, maar die zestig bomen zag ik niet. Dat klopt, weet ik nu, want die zijn illegaal gekapt door sportcentrum De Uithof. De versnipperaar in, met vrucht en blad en al.



Slechts één eikel bleef overeind. Zijn naam is Eugene de la Croix, sinds jaar en dag hoofdgeitenbreier van De Uithof. Eugene is een aparte. Er zijn niet veel ondernemers die ondernemen als Eugene de la Croix - en dat is maar goed ook.



De bomen zijn 'waarschijnlijk meegenomen bij groot onderhoud', zegt Eugene. Hoewel er wel een vergunning is voor groot onderhoud, vallen deze bomen daar niet onder, maar 'ze zijn meegenomen bij het totale werk'. De geruimde bomen blijken bovendien ineens alle ziektes van de wereld te hebben of stonden ineens in de weg voor een nooduitgang.



Volgens De la Croix - wat in het Frans 'lik me kruis' betekent - zijn er maar twintig bomen écht per ongeluk gesneuveld. De gemeente denkt er anders over en vordert een bedrag van 84.000 euro voor de illegale houtkap van Eugene. Een scheve schaats? U zegt het.