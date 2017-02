Bral: Vlogjoch

Mannen zijn idioten en idioten doen domme dingen. Daarom zijn er de Darwin Awards. Een jaarlijkse prijs voor de man die de mensheid een dienst bewijst door zich niet voort te planten. U begrijpt: daar gaat vaak een idiote handeling aan vooraf.



Komt vlogger Johoral Hussain uit Delft in aanmerking voor de Darwin Award 2017? Daartoe moeten we naar de criteria kijken. De genomineerde daad moet een voorbeeld zijn van een verschrikkelijk slecht inschattingsvermogen. Daar is op zeker sprake van als je op de A4 bij Rijswijk gaat fietsen. De gebeurtenis moet ook te verifiëren zijn - wel, er zijn camerabeelden genoeg. Ook moet de genomineerde een volwassene zijn zonder psychische handicap. In het geval van deze 19-jarige student is van enige geestesziekte niets bekend. Maar is hij onvruchtbaar geraakt door zijn actie, of dood? Neen. Nog niet althans. Er bestaat een kleine kans dat zijn vader hem bij de ballen grijpt als hij het nieuws verneemt.



Kun je werkelijks niks creatievers verzinnen voor je vlog dan op een fiets en in je onderbroek de snelweg op te gaan? Neem een voorbeeld aan een andere jongen van 19, die op 12 april 2004 ook iets op de snelweg flikte en wél een nominatie in de wacht sleepte voor de Darwin Award. Op de A67 wilde deze jonge automobilist indruk maken op zijn medepassagiers door uit zijn eigen rijdende auto te stappen, er even naast te rennen en dan weer in de auto te springen. Een ondoenlijke zaak, zo bleek, zelfs bij dertig kilometer per uur. Meteen al bij het uitstappen viel hij plat op zijn gezicht en werd overreden door zijn eigen auto. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis aan zwaar hersenletsel. De Darwin Award ging dat jaar naar iemand anders. Voorwaar, een roemloos einde. Dan heeft dat vlogjoch nog geluk gehad.