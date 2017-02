Bral: Babbeltip

'Laat niemand binnen,wat ze ook verzinnen', is de slogan van de campagne. Dus ook geen Klaver met zelfgestreken stroopwafels, geen Asscher met roos-achtige beloftes of Rutte met zijn ballonnenpraat. 'Een babbeltruc kan iedereen overkomen, maar we zien dat deze criminelen vaak achter mensen op leeftijd aan gaan', zegt de woordvoerder van de Tweede Kamer. Pardon, de politie.



Hun analyse van babbeltrucs is volledig, een-op-een, toepasbaar op de politiek. 'Vaak gaat het om meerdere personen en worden verschillende werkwijzen gehanteerd. Ze komen aanzetten met een heel geloofwaardig verhaal. Ze melden zich aan de deur als nieuwe buurvrouw, met een taart.' Kan aan mij liggen, maar dan zie ik toch echt Van Haersma Buma Stemra met een hoofddoekje om - en appelgebak van de Lidl. Babbeltrucs zijn naar en gemeen.



De allerbekendste - die overigens ook in Den Haag nog steeds wordt toegepast - wil ik u niet onthouden. Zie het als mijn babbeltip. En hou die politici in uw achterhoofd. 'De babbelcriminelen stoppen naast je met hun auto. Een aardige, enthousiaste vrouw stapt uit en vraagt de weg, zwaaiend met een kaart. U helpt - of helpt zelfs niet, dat maakt niet uit. De vrouw gooit als dank sowieso een zelfgemaakt, lelijk kettinkje om uw nek. Ze wil u zoenen. Dat wil u niet - en u wil die stomme ketting trouwens ook helemaal niet. Dat weet de vrouw, ze knikt begrijpend. Ze haalt haar ketting weer van uw nek, mompelt nog iets van 'sorry', stapt in en stuift weg met de wagen.'



U komt even later thuis met een bizar verhaal - en een zelfgemaakt, lelijk kettinkje om uw nek. De wisseltruc gebeurde onder uw ogen maar u had het niet in de gaten. Zeg maar: zoals de verkiezingen op 15 maart.