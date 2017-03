Bral: Barmhartig

Dat ging zo: 'Meneer Marijnissen, ik heb een probleem, de Sociale Dienst heeft mijn uitkering stopgezet, en ik wil....' Jan onderbrak de zin, die hij al duizenden malen had gehoord. 'En wat heeft u daar zelf aan gedaan?' De vraag was even kort als krachtig en duidelijk. De persoon begon te stamelen. 'Nou, nee, dat komt door die ambtenaar... u moet die ambtenaar vragen...' 'Wat heeft u daar zelf aan gedaan?' vroeg Jan andermaal.



Toen het antwoord niet kwam keerde hij die persoon de rug toe. Ik was geschokt. Achter zijn rug zag ik wel iemand van de SP naar de verbijsterde klager schieten, maar ik was persoonlijk even van het padje. Dat moet Jan hebben gezien, want hij keek mij aan en zei: 'Socialisme begint bij jezelf'. Niet dat ik van deze uitspraak zoveel wijzer werd, ik kauw nog steeds op de verscholen cryptische boodschap die ik meende te ontwaren.



Ik heb van deze ervaring wél onthouden dat je niet te ver moet gaan in het helpen van mensen. Daar is Baldewsingh de Barmhartige wel mee bezig. Deze wethouder heeft geen portefeuille - hij heeft een weggeefwinkel. Hij ziet zijn ambt niet als een baan, maar als een uitdeelpost. Baldewsingh de Barmhartige kreeg zijn bijnaam van de PVV. Die vindt het een belachelijk idee dat arme Haagse kinderen in de zomer gratis met het openbaar vervoer naar de kust moeten kunnen reizen. Met de zegen van de Barmhartige, maar met de portemonnee van een ander. Schande!



Vorige week wilde de PVV nog gratis entreekaartjes van Legoland, voor Scheveningers en 65-plussers. Dat kon blijkbaar wel. De pot verwijt de ketel dat 'ie zwart ziet, als je dat tenminste nog mag zeggen. Wethouder Baldewsingh heeft al een breed pakket aan maatregelen voor minima uitgerold. Ik zeg: niet doen, Rabin. Dit voelt niet goed. Geef ze een fiets, of liever nog: geef ze aandacht. Daar heeft zo'n kind veel meer aan. En wij ook.