Bral: Bevuiliging

In een speciale dienstwagen was volgapparatuur aangetroffen die door anderen kon worden gevolgd. De verklaring was dat de leiding het zelf had gedaan, er was wat apparatuur blijven slingeren. Een maand later zette de chef van de Dienst Bewaken en Beveiligen zichzelf op non-actief. Andermaal bleek: een onveilige omgeving, die dienst - en daarmee de perfecte plek voor een informant.



De agent die nu is aangehouden voor het lekken van informatie was betrokken bij de beveiliging van Wilders. Hij deed de omgevingsscans. Anders gezegd: hij bezocht de plekken die Wilders zou bezoeken, om de boel te verkennen. Nu blijkt dat deze verdachte agent zó dichtbij heeft kunnen komen mag u dat als schokkend ervaren. Dat doe ik ook. Het is prachtig dat het naar buiten komt, al willen Rutte en Wilders er niets over kwijt, maar de vraag blijft: wat is daar aan de hand?



Het is het zoveelste overheidsapparaat waar het spaak loopt. De Belastingdienst is een zooitje. Net als het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar heeft Rutte nu Stef Blok als interim-minister op gezet. Stef Blok is een laatste redmiddel. Immers, als je Stef Blok van iets de leiding geeft hoor je er nooit meer iets van (net als van Stef zelf trouwens) en dat is precies wat je wil bij een miskleun als het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wat het paradepaardje van de VVD had moeten worden bleek een kreupel gedrocht. Op ieder departement is wel iets aan de hand maar juist op de plek waar rust, reinheid en regelmaat een eerste prioriteit moeten hebben is er gedoe. Daar schrikt een mens van. Zelfs Alexander Pechtold zei mee te leven met Geert Wilders. Ik weet precies wat die denkt: 'Wat een dramaqueen.'