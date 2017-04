Bral: Dagje historie

Kroost met archeologische aspiraties kan op het Plein aan de slag met een 17de-eeuws tegeltje waarop een ooievaar staat afgebeeld. Hoe maak je zelf zo'n tegel? Schilderen maar. Het resultaat mag mee naar huis en de heel slimme mini-archeoloog bewaart het kostbare kleinood natuurlijk tot 14 mei, Moederdag. Twee vliegen in een klap, heet dat.



Ook de bibliotheek laat zich zien op de Dag van de Haagse Geschiedenis: je kan in hun kraam een middeleeuwse Jacobakan in elkaar zetten - blijkbaar ligt het kreng in scherven. Overigens is de geschiedenis van de Jacobakan niet onomstreden, deze 'Haagse' aardewerkvorm bestaat uit klei die hier helemaal niet voorkomt. Hoe kan dat?



Ook aanwezig op het Plein: de silent disco, inmiddels een hit op feesten en partijen. De discogangers op de dansvloer hebben een koptelefoon op - helaas draadloos - en het publiek staat er geamuseerd naar te kijken. Er zijn tal van rondleidingen door de stad, tot op de Haagse Toren aan toe, maar bovenal kunt u zélf aan de slag. Bijvoorbeeld bij de familieworkshop portretschilderen in het Haags Historisch Museum. Als dat geen recept is voor een heerlijke familieruzie is.



Bijzondere vermelding op deze nu al historische dag verdient de Vereniging Buitenplaats Ypenburg, die in een rijdende buurtbioscoop een aantal uitzonderlijke films vertoont. Zo is de Hindenburg Zeppelin te bewonderen. Hij vloog over de oceaan in de helft van de tijd van een stoomboot, maar vloog vooral in de fik: in 1937 werden 35 mensen gedood toen 7 miljoen kubieke meter gas ontplofte.



Ook zijn historische beelden te bewonderen van de aanleg van vliegveld Ypenburg door een leger van werkelozen. Na afloop aanstaande zaterdag 'koek - waushappen' op het Plein? Of toch een afzakkertje bij het likeurhuis met de toepasselijke naam 'van Kleef'? Er is zoveel te doen dat de dag van de Haagse geschiedenis voorbij is voordat je het weet.