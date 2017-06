Bral: De Dames

ColumnIedereen kent de Dames, in koffiehuis de Koning. De Dames zijn een begrip. Allebei hun echtgenoot verloren. Maar ze hebben hun hondjes nog én elkaar. Zoals vele klanten van de koffietent komen ze na het wandelen in park Marlot een versnapering gebruiken.

Of de Dames ook in het sjieke Marlot wonen weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen. De Dames zijn ietwat oudere, gesoigneerde types die mij niet bestand lijken tegen de somstijds ongefilterde taal die door de zaak vliegt. Zoals vandaag, als Ome Ed mij aanstoot en besluit om de Dames eens op de kast te jagen. Zijn pretoogjes verraden onheil. ,,Dus, Sjaak, ik vraag aan haar: ben ik de eerste? Kijkt ze me boos aan en zegt: Waarom vraagt iedereen dat toch? Nou, toen was ik wel afgeknapt.''

De Dames geven geen krimp. Ome Ed probeert het nog een keer. ,,Wat maakt een vrouw goed in bed?'' Zonder het antwoord af te wachten roept hij: ,,Een mán die goed is in bed! Hahaha!''

Vol verwachting kijkt hij naar de Dames, die hun zojuist gearriveerde kippensoep keuren. Geen reactie. Dan maar een schepje er bovenop. ,,Ik weet zóveel van sex, ik leg het zelfs uit aan de bloemetjes en de bijtjes.'' Wederom kijken de twee niet op of om. Aangestoken door Ome Ed doe ik een duit in het zakje. ,,Ik had afgelopen weekend een vrouw in bed, die keek tussen m'n benen en zei: is álles bij jou een grap?''

Zelfs deze opmerking veroorzaakt geen reactie. Het enige dat de Dames doen is even naar buiten kijken of alles goed is met hun hondjes. Ze slurpen aan hun kippensoep. Ome Ed besluit een bom te laten vallen en zegt, terwijl hij de vrouwen nadrukkelijk aankijkt: ,,Ik heb eindelijk de g-spot van mijn vrouw gevonden. Nooit gedacht dat-ie bij haar zus zat.''

Pas dan richt een van de twee dames zich op van haar soep en spreekt op onderkoelde toon slechts een enkele zin. ,,Batterijen zijn goedkoper dan mannen.'' Waarna ze, net als haar vriendin, doorgaat met het lepelen van de soep en ons verder geen blik waardig gunt.