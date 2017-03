Bral: De uitslag

Laat ons in ieder geval opgelucht ademhalen. We zijn even verlost van de slaapverhaaltjes en de strijdkreten, waarbij taal en beeld worden aangerand voor politieke belangen. Stemmingmakerij heet dat.



De prijs voor het meest flagrante voorbeeld van tekstueel misbruik gaat naar het CDA. Vanwege hun radiospot. Stem: 'Wat is een optimist? Een optimist is iemand die alles weglacht. Wat is een pessimist? Een pessimist is iemand die alles somber inziet.' Andere stem: 'En ik ben Sybrand Buma, realist.'



De kneep zit 'm in de definitie van optimist. Om van te kotsen. Een optimist is niet iemand die alles weglacht, dat weet u ook. Maar Buma spuugt het wel zo in uw gezicht. Prutser. Vind je het gek dat die kerken leeglopen, je prikt overal doorheen. Het CDA heeft een flinke verkiezingswinst behaald, groter dan iedereen had gedacht. Maar mijn man is het niet, die boerse Buma met zijn gezicht als een zilveruitje.



De SGP heeft het ook bepaald niet makkelijk. De SGP is als een vlieg die gevangen zit tussen dubbel glas: kansloos. De gereformeerde bijbelclub verdient wél kudo's voor de beste verkiezingsslogan: 'Woord houden'. Lijkt me overigens een goed plan: niemand wil het nog hebben.



Het beste tv-spotje - en dus winnaar van deze verkiezingen - is van de VVD. We zien Mark Rutte geheel naturel. Een opgewekte geest, een enthousiaste ziel. Iemand die iets van het leven wil maken. Niet het leven van u en mij, maar toch. Dit is de optimist die door de zure bom Buma wordt weggezet als 'iemand die alles weglacht.'



Ze zullen samen moeten gaan regeren, de optimist en de realist. Er zijn slechtere combinaties denkbaar. Zoals de uiteindelijke combinatie die we krijgen na de formatiebesprekingen: D66 wordt aan boord gehesen. Ik feliciteer daarom Nederland met het nieuwe kabinet van VVD, CDA en D66. Ouwe wijn in ouwe zakken.



NB: Als ik er naast zit, gelieve deze column als niet geschreven te beschouwen.