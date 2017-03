Bral: Duindicht

Duindigt. Een iconische naam. Een iconische plek. Zelfs wie er in z'n leven nog nooit is geweest, kent de naam. Ooit een parel van de paardensport, thans ten dode opgeschreven. Zelfs onkruid vindt het lastig om er te groeien.



Waar is het fout gegaan? Oud-commentator Hans Eijsvogel - een naam die al even legendarisch is als die van Duindigt - spuwt zijn gal. ,,Duindigt was vroeger dé renbaan van Nederland. Nu staat het op de vijfde plek.'' Niet verwonderlijk dat de tranen hem in de ogen springen.



Terug naar Wieger de Ruiter: geef toe, met zo'n naam verdien je een renbaan. Wieger was bij leven voorzitter van de drafsportbond. Hij verdiende zijn fortuin in de scheepvaart en wilde dolgraag van Duindigt weer een plek met allure maken. Om te beginnen betaalde hij het prijzengeld - 170.000 euro - uit eigen zak. Gelukkig maar, de schuld die Duindigt had, was al opgelopen tot zes miljoen euro. Wieger probeerde de renbaan te verkopen aan buitenlandse investeerders voor twaalf miljoen euro. Die vlieger ging niet op voor Wieger. Een maand na zijn overlijden zette zijn weduwe, Margreet de Ruiter, haar handtekening onder het koopcontract. ,,Om de drafsport veilig te stellen.''



Wel, dat is beter gelukt dan ze had gedacht: de paarden blijven op stal. De eerste koersdag gaat dit jaar niet door en de drafsportbond bezint zich op de voortzetting van de andere koersdagen. De reden? Er is geen prijzengeld. Zelfs geen geld om de baan open te gooien. Er is geen exploitant, er is achterstallig onderhoud.



Of de renbaan ooit nog rendabel wordt, blijft een mysterie. Feit is dat de koop wel gesloten is, maar dat het bijbehorende geld achterwege blijft.



Klinkt u bekend in de oren? Precies. Klinkt als een Chinees. Duindigt is nog niet dicht, maar het scheelt niet veel. Het is trekken aan een dood paard.