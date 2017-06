Bral: Flamous

Wil je naar Nieuw Amsterdam? Dan moet je eerst door Oud Madurodam. Daar is vanaf morgen de attractie te bezoeken. Een bootreis terug in de tijd, naar het Amsterdam uit de 17de eeuw. Waarom het dan ‘Nieuw’ Amsterdam heet is mij een godsraadsel. Er is helemaal nakko niks Haags aan; het wapen van Amsterdam vormt zelfs het logo van de attractie, die is bedoeld voor buitenlanders. Da’s maar goed ook, want ik schiet meteen in een lachstuip bij de eerste zin van de reclamecampagne: ‘Je stapt aan boord van de Vergulde Bever’. Waarom moet ik ineens aan de muts van Patricia Paay denken? Wie die naam heeft verzonnen, móet wel een Mokumse geinponem zijn - immers, ook in de Engelse taal betekent bea­ver gewoon flamoes. Afijn, wie in de Vergulde Flamoes zit, stoomt zogenaamd van Amsterdam naar Nieuw Amsterdam. Ik vind het nu al verwarrend, maar ik hoor dan ook niet bij de doelgroep - dat zijn busladingen Aziaten en een enkele Amerikaan die bij koffieshop Cremers al vertrokken is met een gram Dutch Amnesia in z’n mik en dientengevolge al in een trip zit. Zeker als ‘ie hoort dat ‘ie in Medjoerodem kan inschepen op de Golden Beaver.