Bral: Frietfascisme

Toeristen die in Brugge bij ’t Brugsch Friethuys een frietje bestellen leggen tien procent meer geld neer dan iemand uit Brugge. Het accent is daarbij doorslaggevend. Het Brugs dialect klinkt afschuwelijk. Alsof een astmapatiënt die een volle asbak leeglebbert, terwijl hij van achteren wordt gepakt door een voltallig rugbyteam uit Wales. Dat beheerst niemand. Daar moet je inwoner van Brugge voor zijn. Ik ben er wel eens geweest. Ik weet nog dat een Amerikaan mij vroeg: ,,Hoe laat gaat het hier dicht?’’ Hij was in der veronderstelling dat de Brugse binnenstad een nepstad was. Een soort Madurodam. Dat is het ook. Maar dan met de prijzen van de Bijenkorf. Niet enkel ’t Brugsch Friethuys, ook Frituur Chez Vincent - een naam die sowieso doet vermoeden dat je genaaid wordt - hanteert de duurdere prijs voor buitenlanders. ,,Het is gewoon een knop op mijn kassa’’, lacht de eigenaar. Kan het nog erger? Awel, zunne, zeker en vast: restaurant de Beurze rekent een volle euro meer voor een kopje koffie als u toerist bent.

Een boze bezoeker van Brugge diende een klacht in bij het Vlaamse ministerie van Economie over deze cryptofascistische praktijken. Die oordeelde doodleuk dat het mag. Eigen friet eerst - dat gaat er bij mij niet in. En dat kómt er bij mij ook niet meer in. Boycot de frietkot! Een uitzondering maak ik voor ons eigen Haags Vlaamse Friethuis Polleke, in de Kettingstraat. U weet wel, die zaak waar u met een halve stap alweer voorbij gelopen bent. Die winkel is zó klein, zelfs de kakkerlakken hebben een bochel. Waarmee ik niet wil zeggen dat die er zitten, ’t is een vergelijking met Brugge: daar zitten de grootste kakkerlakken. Amai, het lijkt mij nochtans evident dat ons Vlaams Friethuis voortaan Belgische bezoekers ook anders behandelt: door de mayonaise niet op de patat te mieteren maar schuin in hun nek. Foert, snokkende frietzakken!