Bral: HALO

Degene die dit nieuws brengt is niet de minste. Het is de oud-directeur van de HALO, John van den Berg. Hij vervulde die functie twaalf jaar lang, dus hij weet waar hij het over heeft. Nu de HALO is verhuisd naar de Sportcampus blijkt het aantal leerlingen te zijn gedaald, terwijl juist in een stijging was voorzien in de begroting. Gevolg: de afdeling financiën ligt in een spagaat.