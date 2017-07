Bral: Hotspot

Waarom weten we eigenlijk zoveel over die hitte-eilanden? Dat hebben we te danken aan het echtpaar Van Veen. Zij strijden voor ‘cool islands’ en elke vierkante meter moet daartoe worden bevochten. Hanneke en Rob wonen sinds een paar jaar in een nieuwbouwhuis in de Haagse Rivierenbuurt. De verhuisdozen waren nog niet leeg of ze ontdekten dat ze op een tropisch eiland woonden. Maar dit zijn twee koele, groene kikkers. Rob maakt zich op zijn weblog hard voor kabouterhuisjes; een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij bewoners de bomen in hun buurt ‘beschermen’ met heuse kabouters die in de boom wonen en hun tuintje bij de knoestige voeten hebben. Ziet er schattig uit. Zijn vrouw Hanneke maakt zich dan weer druk om iets geheel anders: de Japanse duizendknoop. Deze woekerplant overspoelt de wereld en richt een ravage aan. De duizendknoop is zó sterk dat-ie asfalt doet splijten. U heeft het al begrepen: Rob en Hanneke zijn twee verhitte strijders voor een ecologisch evenwicht in onze ontgroende stad. ’t Is dat het niet mag, anders zou ik veel warmte voor ze voelen.