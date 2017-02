Bral: Hypocriet

Het spreekt voor zich dat in een fatsoenlijke samenleving die zorg voor iedereen vrij en onbelemmerd toegankelijk moet zijn. Waarom zou je hordes opwerpen als je een ander mens kan helpen? Zeker als je 'de overheid' bent en juist in het leven bent geroepen om de burger ter wille te zijn. Als dat het uitgangspunt is voor goede zorg, staan we er in Den Haag gekleurd op.



Het is een vernietigend rapport over de Wmo waar wethouder Karsten Klein mee om de oren wordt geslagen. Zijn verweer: we zijn pas twee jaar met dit systeem bezig. In mijn woorden: verkeerd begonnen en nu al twee jaar bezig met het herstellen van de fouten. Grootste struikelpunt is het digitale formulier dat moet worden ingevuld; het is simpelweg te ingewikkeld voor de hulpbehoevende burger. Het lijkt erop dat de regels te streng zijn en het systeem bepaald niet vlekkeloos functioneert.



Er ligt 24 miljoen euro op de plank in het IJspaleis die niet wordt besteed aan de Wmo-zorg waar mensen recht op hebben. Op zichzelf al een zorgelijke situatie. Natuurlijk wordt er ook aan de poten van de CDA-wethouder gezaagd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in het vizier: gescheiden zwemmen is weer toegestaan.



De kritiek van de Haagse PvdA-fractie richting Klein is het meest hypocriete van deze hele zaak. Door het afbraakbeleid van de VVD, uitgevoerd door de PvdA, is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgekleed, aangerand en vervolgens over de hekken der gemeenten gegooid. Die moesten vervolgens in een ijltempo aan de slag en, zo bleek al snel, meer doen met minder geld. Dat er in die haast om een eigen Wmo-systeem uit de grond te stampen juist geld blijft liggen, is mede de schuld van de PvdA. Niet die van Karsten Klein en andere wethouders met deze portefeuille in het land. De hand diep in eigen boezem steken zou de PvdA sieren, alvorens te protesteren. Het alleenrecht op 'sorry' zeggen ligt niet bij Mark Rutte, mevrouw Klijnsma.