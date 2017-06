Bral: I am DH

Plaats delict: College Hotel, hartje Amsterdam. Missie: tijdens het Telegraaf Tennisgala de aanwezigen een lach op het gezicht toveren. ,,Prettige wedstrijd’’, zei Jaap voor mijn optreden. ,,Gaat je nooit lukken om Richard Krajicek aan het lachen te krijgen.’’ Even daarvoor had presentatrice Marcella Mesker mij op moederlijke toon toevertrouwd dat al mijn collega’s in de voorgaande jaren waren afgegaan als een gieter. Ze noemde een aantal namen. Ik was stomverbaasd. Sporters zijn de lastigste mensen om aan het lachen te krijgen, zo wist ik al: er is weinig ruimte voor humor tussen je oren als je 0,0001 seconde sneller moet zijn. Bovendien is het gevaarlijk om Richard Krajicek te beschimpen – hij slaat ballen met 120 kilometer per seconde. Die trotse, Haagse blik van Marcella na mijn stomende optreden zal ik niet snel vergeten. Jaap was ook onder de indruk en belde onlangs opnieuw. ,,Ik heb nú iemand, die krijg je écht nooit aan het lachen: Sven Kramer.’’ Ook bij het Schaatsgala bogen de sporters als lachend, wuivend riet. Jaap de Groot, die oer-Amsterdammer, boog mee uit respect. ,,Den Haag heeft Amsterdam geholpen.’’