Bral: In de file

In 2010 kwam een vliegtuig op de A44 klem te zitten onder een viaduct. Een Dakota C47, van voor de oorlog. Blijkbaar waren de vrachtwagenbestuurders zelf ook sinds de oorlog niet meer buiten geweest en wisten ze niet van het bestaan van het viaduct. Dat vliegtuig was afkomstig van luchtvaartpretpark Aviodome - het was een leentoestel. Een van de vleugels bleek onherstelbaar beschadigd.



Niet te beroerd om nóg iets uit te lenen kwam Aviodome met een volgend vliegtuig, een andere Dakota, uit 1937. Waarom een vliegtuig op de A44? U kent het antwoord, u heeft het toestel waarschijnlijk zelfs gezien: de Soldaat van Oranje landt er iedere avond mee op Hollandse bodem, in gezelschap van koningin Wilhelmina. U kunt de voorstelling Soldaat van Oranje nog steeds aanschouwen, de show draait immers al langer dan de Tweede Wereldoorlog zelf duurde.



Een vliegtuig onder een viaduct, da's weer eens iets anders dan een vrachtauto met pech. Wie in het weekend over de A13 rijdt weet dat het daar ook flink vast kan staan. Oorzaak: IKEA, handelaar in voormalig wrakhout. De vestiging bij Delft zorgt al jarenlang voor zwaar irritante files op de A13 en omliggende wegen. De verkeersschade is nog niet uitgerekend maar loopt in de vele, vele miljoenen.



Ach, we kunnen hier klagen over fileleed, in het buitenland is het vele malen erger. In Peking is men inmiddels bezig met de achtste rondweg rond de stad maar iedere nieuwe rondweg staat binnen een mum van tijd vol met auto's. Ook op weg naar de IKEA. Een nep-IKEA, want Chinezen kopiëren alles. Alleen de file is niet nep.



Die bestaan overigens ook: tijdens mijn bezoek aan Nigeria bleek dat de politie van en naar het vliegveld zelf een file creëerde. Dag en nacht. De vluchtstrook was wél vrij; wie daar op reed werd echter om de vier kilometer door een agent staande gehouden en moest tol te betalen. De mensen die in de 'file' stonden kregen daar een vergoeding voor. Geef toe: dat zou u ook wel willen.