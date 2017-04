Bral: In een krik

In Arnhem is men over het algemeen tevreden over de bestuurskwaliteiten van Pauline Krikke, die nu langzaam wordt gemari-neerd in het Haagse. Er waren ook tegengeluiden in 'Errenem': de oppositie heeft meermalen gevraagd om haar aftreden omdat zij hun stad niet goed zou vertegenwoordigen. Pauline wordt nu verweten dat zij Arnhem onvoldoende op de kaart heeft gezet. Dat is uiteraard volkomen terecht: de enige kaart waarop Arnhem hoort te staan is een kaart waarop staat 'met oprechte deelneming'.



Dat gezegd hebbende roem ik de lokale partijen die als vlooien in haar pels hingen. Zoals Arnhem Centraal. Die partij moppert over Krikke. 'Ze had haar eigen toko en haar eigen wereld. We wisten niet precies wat ze voor Arnhem deed.' Dat doet pijn als je lid bent van een partij die Arnhem Centraal heet. Overigens is een oogoperatie geen overbodige luxe als je denkt dat Arnhem centraal ligt, maar dit terzijde.



Nu wij thans in het feest van het Lijden zijn aanbeland, kan het geen kwaad een positieve eigenschap van mevrouw Krikke eruit te lichten: zij heeft, naar het schijnt, een bulderende lach. Niet ongewoon in VVD-kringen, zoals u weet. De spastische lach van Gerrit Zalm kenen wij maar al te goed, zo ook de lach van onze premier - die van een hinnikende cavia. Ik ben benieuwd welke soort bulderlach zij heeft - kan een voordeel zijn, afhankelijk van welk soort bulderlach ze heeft. Zo heb je de korte bulderlach, ook wel de buiksnuiflach genoemd. Of de lange schuddebulderlach. Ik hoop niet dat zij de bulderstuip-lach heeft, de bulderlach die blijft aanhouden.



U kent de symptomen: het geproduceerde geluid wordt nihil, de lacher verliest de controle over z'n belangrijkste spieren. Neem afstand van de persoon in kwestie; vaak gaan woeste arm- en beenbewegingen met de bulderstuiplach gepaard. Wees op uw hoede in de nabijheid van Pauline. Voor je het weet lig je in een Krik.