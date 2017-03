Bral: Inschatting

Bij een uitgegleden PvdA'er moet ik niet alleen denken aan Hans Spekman, maar ook aan Marnix Norder. Dat was de verkeerde man op de verkeerde plaats. Gelukkig kwam er een crisis om de hoek kijken, anders hadden we nu met een schitterend gebouw van Rem Koolhaas gezeten in plaats van een bloedeloze, opgepropte toren. 't Is maar te zeggen: ik had, met de kennis van nu, tóen gekozen voor Rem. Maar dat ging niet. Heel veel ging ook niet voor wethouder Norder. Ja, hij ging af. Norder vertrok met zijn eigen zon.



Afijn, precies een jaar geleden presenteerde het huidige college haar banenplan. Voor een luttele 68 miljoen euro zou de Haagse economie worden 'aangejaagd' en dat leverde banen op. Vele banen. Om precies te zijn: 10.000 nieuwe banen.



Politicus in kwestie is wethouder Rabin Baldewsingh, van PvdA-huize. Zijn plannen zijn, in maart 2015, volgens de raad niet concreet genoeg. Zo wordt er 20 miljoen euro gestopt in een 'economisch fonds' voor bedrijven - maar niemand weet wat de criteria zijn om in aanmerking te komen. En waarschijnlijk nog steeds niet, want er hangt een boze wolk boven het hoofd van wethouder Rabin.



We zijn immers een jaar verder en hoe staan we er nu voor, droomsgewijs? Niet al te best. De banenmotor piept en kraakt. Een verslaggever van Den Haag FM vraagt naar het aantal banen dat er nu is bijgekomen. Wethouder Baldewsingh zegt dat het 'ongeveer 7.000 banen' heeft opgeleverd. En we hebben nog een jaar te gaan, dat moet lukken. Je denkt: top!



Oh nee. Nu komt een gemeentewoordvoerder met een persverklaring: het getal 7.000 was een 'persoonlijke inschatting' van de wethouder. Lees: Rabin lult uit z'n nek. Waarschijnlijk blijkt het straks helemaal mislukt met die 10.000 banen. En niemand die weet hoe het zit - wat waren ook alweer de criteria? Rabin is dan al met Norder's zon vertrokken, is mijn persoonlijke inschatting.