Bral: Jan Piet Snot

Jan Piet mag zijn beroep voorlopig niet uitoefenen. Geschorst door de Raad van Discipline van de Orde der Advocaten. Die bang zijn dat hij vanuit de gevangenis nog iets zal kunnen bewerkstelligen voor zijn cliënt. Jan is namelijk advocaat van Klaas Otto, de voorman van motorclub No Surrender. Met zo'n clubnaam weet je natuurlijk niet van ophouden.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt Otto van stelselmatige afpersingen en witwassen, een aanklacht die de oude reclameslogan 'Liever iets van Otto' toch een geheel andere dimensie geeft. Zowat de hele familie van Klaas zit inmiddels binnen. Zijn advocaat Jan Piet heeft niet enkel een hobby als laborant van de onderwereld, hij wordt door het OM vooral verdacht van het beïnvloeden van getuigen. Daarnaast heeft hij briefjes van Klaas de gevangenis uitgesmokkeld, zo beweert het OM. Kortom: de verwevenheid van de boven- en buitenwereld in optima forma.



Nu wisten we al sinds de Endstra-tapes en de déconfiture van advocaat Bram Moszkowicz dat die bovenwereld steeds vaker onder invloed van de criminaliteit komt. Als simpele burger kun je er met je pet niet bij. Nu is het beroep van strafadvocaat ook een bijzondere: het zijn mensen zonder geweten. Da's logisch, als je wél een geweten hebt, word je geen advocaat. Welbeschouwd zijn het een soort sekswerkers: alleen verhuren die hun lichaam en een advocaat zijn of haar hersens. Voorlopig staan we d'r weer gekleurd op in Den Haag, met zo'n Jan Piet Snot. Stad van Recht en Vrede én Amfetamine.



'Advocaat van de duivel' is allang geen onschuldige uitdrukking meer, maar de harde realiteit. Er is al zo weinig vertrouwen in de instituties waar je vroeger blindelings op kon vertrouwen; helaas begint ook de blinddoek van Vrouwe Justitia steeds losser voor haar ogen te hangen.