Bral: Klaverdag

'Ik neem morgen een Klaverdag' moet een ingeburgerd begrip worden en sta mij toe daar de eerste steen voor te leggen. Papadag klinkt immers nergens naar. Het klinkt als een peuter die zijn eerste woordjes brabbelt. Gelijk Alexander Pechtold die hand in hand met zijn onderhandelaar op het Binnenhof rondstapt: slap gelul.



Er zit veel waarheid in de tweet van Geert Wilders, die zei: 'Ga maar hand in hand lopen in de Schilderswijk.' Ik reed er deze week doorheen en vroeg mij af hoe dat zou aflopen; ineens herinnerde ik me ook dat ik tijdens m'n vele reizen in zowel de Aziatische als de Arabische wereld heel vaak jongens hand in hand zag lopen.



Afijn, we dwalen af: Klaverdag. De dag waarop vader met zijn kroost iets leuks doet - en moeder de vrouw iets met haar vriendinnen. Voor de meesten onder ons valt Klaverdag in het weekend. De rest van de week werk je jezelf een slag in de rondte om de hartaanval die je over tien jaar krijgt zelf te kunnen betalen. Maar Jesse heeft een doordeweekse dag, de vrijdag. Ook prima; iedere dag dat een man vrij is van zijn vrouw is een goede dag.



Eerlijk gezegd vind ik het ook wat overdreven, zo'n Klaverdag. Toen ik klein was hadden wij geen papadag. We waren al blij dat we een dag hadden, laat staan een pappa erbij. Deze generatie is verwend tot op het bot. Ze willen 'quality time' met hun kinderen. Wij kregen vroeger Quality Street en voor de rest moest je je klep houden.



Dat lukte ook aardig met die Engelse toffees, waar je gemiddeld twee uur mee bezig was voordat je ze weg had gekauwd. Iedere generatie heeft zijn eigen snoepje; ik neem aan dat Jesse, naast onbelangrijkere zaken als het milieu en de gezondheidszorg, de Klaverdag met beitel en steen verankert in het komende regeerakkoord.