Bral: Knalvrij

ColumnDat wordt nog stressen voor de meeste Haagse burgers: of ze vóór 29 juni een enquête willen invullen over het afschaffen van vuurwerk. Is die timing goed of slecht? Hoe verder van de datum, des te minder hoog de sentimenten. Eerder werkte deze tactiek al met de palletverbranding in Scheveningen. Resultaat: die competitie is kapot. Nu is het vuurwerk aan de beurt.