Bral: Komen en gaan

Barbie, het Haags Hysterisch Museum, heeft vandaag een stevig gesprek met Michael. Ze komen even samen onder leiding van hun manager/goeroe Jake Hampel. Dit is niet zijn echte naam, het is een bijnaam. Die heeft hij gekregen van zijn kenzo-leermeester en is Japans voor: 'Denk aan de portier'. Ik denk daarom dat het wel goed komt.



Het is een komen en gaan, deze week. Politici die hun biezen moesten pakken en politici die juist met het zeep nog achter de oortjes mochten aantreden. De sfeer op het Binnenhof is er deze dagen een van de eerste schooldag na de vakantie. Het gebouw leren kennen, beveiligingspasjes laten maken - en verdomd, waar zijn dan toch die wandelgangen?



Nog niet alle politici zijn al uit wandelen. Bij de PvdA verwacht men vandaag op de ledenvergadering stevige woorden over partijvoorzitter Hans Spekman. Wordt-ie gewieberd of neemt hij zelf de kuierlatten? Voor het aanzien van de politiek zou het jammer zijn. Er is veel kritiek op de sjofele kleding, die Spekman draagt. Persoonlijk stoor ik mij daar niet aan; ik hou wel van mensen die er uit zien zoals ze denken.

Een mogelijke 'Spexit' zal de toch al zo terneergeslagen partij geen goed doen. Al is het verleidelijk om Hans Spekman te gebruiken als doekje voor het bloeden - hij ziet er al zo uit.



De een gaat, de ander komt. De nieuwe burgemeester van Den Haag is geïnstalleerd, wat ik altijd een vreemd woord blijf vinden. Klinkt alsof je een nieuwe verwarmingsketel hebt gekregen. Pauline Krikke ligt sinds gisteren aan de ketting, de eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad.



Een vrouw aan het stuur doet nog bij velen de wenkbrauwen fronsen maar ik heb er alle vertrouwen in. Daarom een welgemeend:

'KOMMIEDOEN?'