Bral: Leedvermaak

De man zat onder aan de trappen van het gebouw van Provinciale Staten. Op de hoek van het kruispunt bij het Malieveld, waar de Raamweg begint. Nou ja, begón: dezer dagen is dit punt in de stad een slagveld van gestrande automobilisten. Zeker op deze zomerse zondag. Gelijk hoe sjoelschijven tegen een geblokkeerd poortje rammen, hopen ze zich op. Vol frustratie. Een trieste aanblik.



Daar denkt de man die als een kind zit te kraaien van plezier in zijn scootmobiel, duidelijk anders over. Hij is speciaal op deze plek gaan zitten, zoveel is duidelijk. Het mooiste vermaak is nog altijd leedvermaak. 'Is dat nu een verrekijker om je nek?' vraag ik. 'Jazeker', antwoordt de man wiens rimpelige gezicht bestoppeld is met plukjes baardgroei. Hij draagt een zonnebril waar Bono jaloers op zou zijn. 'Dan kan ik wat dichter in de auto kijken. Ik kan niet horen wat ze zeggen, maar die ontploffende gezichtjes wil ik voor geen goud missen.'



'Ik zou zelf de Lozerlaan nemen om bij Scheveningen te komen', zeg ik. 'Lukt je niet', zegt de man. 'Vanmiddag is de Omloop van de Glazen Stad, die wielrenners rijden over de Lozerlaan. Had ik ook graag gezeten, daar rijdt heel het autoverkeer dat naar de Duinenmars in Kijkduin wil ze eigen muurvast.'



Hoor ik nu teleurstelling in zijn stem? 'Je kan altijd nog verkassen', opper ik. 'Mij niet gezien', bromt de scootmobilist. Hij neemt een slok uit de zakflacon die aan z'n stuur hangt en waar vast en zeker geen appelsap in zit. 'Op Zichtenburg is vandaag een stembureau ingericht voor die Turkse fascist. Daar kunnen Nederturken hun verplichte stem uitbrengen. Dubbel paspoort is dubbel genaaid.' Ik besluit de man alleen te laten en zeg: 'Ik ga een patatje halen.' 'Doe ze de groeten van me', zegt Ome Ed.