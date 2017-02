Bral: Legoland

Ik heb zelf nooit met Lego gespeeld. Ik hou niet van beperkingen. Er is nu zelfs een Batmanfilm in 3D van Legopoppetjes. Het hele plaatje ingevuld. Nul eigen creativiteit of fantasie. De fabrikant bepaalt jouw spel en daarmee, uiteindelijk, jouw toekomst. Ik had denkbeeldige vriendjes en dat vonden mijn ouders prima. We hadden vroeger weinig geld, dus ik kreeg voor mijn verjaardag ook denkbeeldig speelgoed. 't Is dat ik een jongetje ben, anders had ik helemaal niks te spelen gehad.



Wethouder Klein zal vanavond zijn nieuwe collega-wethouder Rachid Guernaoui verwelkomen in het Haagse College. Da's fijn, een medestander. Rachid houdt immers ook wel van een spelletje. Hij is een fervent speler van het Pokémonspeeltje dat zovele enthousiastelingen naar Kijkduin bracht. Beide mannen willen iets betekenen voor onze badplaatsen, zoveel is duidelijk.



Wordt Scheveningen beter van Legoland? De verwachting is van wel. Een flinke economische impuls wordt verwacht - zulks is een speerpunt van dit stadsbestuur dat, zo is de onderliggende toon, enkel nog cultuur wil stimuleren als het geld oplevert. Legoland Discovery Centre is zo'n succesje. Het concern wilde pas meebouwen als Scheveningen eerst opgeknapt zou worden, vandaar dat het een paar jaar geleden mis ging met de komst van deze groothandel.



Pikant: door de komende attractie moet het casino Vitalizee verhuizen en daartoe is een plek langs de A13 gevonden. Maar de gemeente probeert een dubbelslag te maken door Hommerson casino's, van oudsher verbonden met Scheveningen, deels weg te lokken. Beoogde nieuwe plek: het wegkwijnende winkelcentrum Leyweg. Als er één plek is waar je nooit een casino neerzet, is het in een economisch zwakke buurt.



Wie op het onzalige idee komt om in juist deze wijk, met veel sociale problemen, een casino neer te zetten heeft in zijn jeugd écht te veel met Lego gespeeld.