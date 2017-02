Bral: Lego

Wat is er aan de hand? Wethouders Karsten Klein (CDA) en Boudewijn Revis (VVD) hebben hun plannen om Legoland te bouwen - de gemeente financiert de bouw voor, met 16 miljoen - erdoorheen gekregen. Met 'vijandige' steun uit de raad en dát zet kwaad bloed bij de linkse coalitiepartijen.



Het was ook wel een beschamend schouwspel, hoe wethouder Revis zich liet verleiden tot een paar kadootjes voor Groep de Mos en de PVV, in ruil voor hun steun. De PVV behaalde een kloeke politieke overwinning door te eisen dat alle Scheveningers en alle 65-plussers in onze stad gratis toegang krijgen tot deze attractie. Het is verdomme een kinderattractie. Wat moet een bejaarde in Legoland? Niemand schijnt die vraag te stellen. De financiering van het plan is volgens intimi net zo gammel als het bouwwerk dat de gemiddelde trillende bejaarde straks bouwt in Legoland. Uiterst gammel. Wordt hier publiek geld verspild? Kan iemand dit even goed bekijken?



Feit is dat de coalitie zich langzaam begint los te weken van elkaar, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier. Het gelegenheidsdiner dat vier jaar duurde is bijna afgelopen. Het bestek mag weer in de la. Behoudens de messen, die worden andermaal geslepen. Weet wel: over amper een jaar staan we in het stemhokje. Niet zo vreemd dus, dat de coalitie verzakt. De lijm laat los. U weet uit eigen ervaring: zelfs het mooiste Legobouwwerk stort uiteindelijk in.



Mocht dat met Legoland zelf gebeuren dan zullen dat jaar de vuurstapels van Duindorp en Scheveningen gemaakt zijn van miljoenen legosteentjes. En zitten wij met een leeg gebouw. Laat ons daarom alvast nadenken over het hergebruik. Het achtentwintigste restaurant van Simonis? Een indoor trampolineparadijs? Welnee. Het lijkt me een prachtig gebouw voor iets anders. Een Nationaal Popmuseum. Waarom slaan we dat hoofdstuk Legoland niet over en beginnen meteen? Eigen attractie eerst.