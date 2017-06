Bral: Lightrail

Het succes van Randstadrail - de verbinding tussen Den Haag en Zoetermeer - is fenomenaal. Het aantal reizigers is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Van 40.000 naar 120.000 passagiers. Is een 'light-rail'-verbinding het ei van Columbus waar de dichtslibbende regio naar heeft gezocht? Lightrail: zwaarder dan een tram en lichter dan een trein. Een eclatant succes en daarom moet Randstadrail worden doorgetrokken naar Leiden en Rotterdam. Waarmee Rotterdam haar Scheveningse strand binnen handbereik krijgt.

Waarom niet, zou je zeggen? De kosten - rond de 3 miljard euro - heb je er zó uit. Terecht wijst directeur Bierman ons erop dat de komende jaren de populatie in onze regio enorm toeneemt, tot meer dan 700.000 mensen. Toch groeit er weinig besef van urgentie bij de overheid; het enige dat groeit zijn de files en de luchtverontreiniging.

Bierman merkt in een interview fijntjes op dat er overal in Europa miljarden worden geïnvesteerd in lightrailverbindingen. Omdat het werkt. Londen legt voor miljarden metroverbindingen aan. Parijs investeert 25 miljard in een nieuw lightrailnetwerk. En wat doen wij? Muggenziften over de mogelijkheden. Het is veelzeggend dat er in Nederland nog steeds geen fatsoenlijk functionerend spoorboekje is, maar wel een muggenradar.