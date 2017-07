Bral: Lijk en Tuinen

Ome Ed zit nog steeds beteuterd om zich heen te kijken. Niemand durf te vragen wie er overleden is. Ten lange leste zegt hij het maar zelf. ,,Het was mijn beste gabber.’’ Schele Joop probeert troostende woorden te spreken. ,,Gelukkig ligt-ie nog lang in z’n graf. Dan kan je er lekker vaak naartoe.’’ ,,Zo lang is dat niet hoor’’, mengt Leen zich weer in het gesprek. ,,De mens is sneller weg dan de rotzooi die-ie fabriceert. Het duurt vierhonderd jaar voordat een plastic fles is afgebroken. Zeshonderd jaar voor een nylon visnet.’’ Schele Joop gelooft er niets van. ,,Nylon is geeneens zeshonderd jaar oud, hoe weten ze dat dan?’’ Leen heeft zijn antwoord al klaar. ,,Plastic breekt eigenlijk nooit af, het valt alleen uit mekaar in steeds kleinere stukjes...’’ ,,Toon een beetje respect’’, onderbreekt Ome Ed hem. ,,Ik heb net mijn dooie hond weggebracht.’’