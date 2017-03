Bral: Loopoor

Zoals bekend staat voor de renovatie een periode van vijf jaar gepland, waarbij wij dus kunnen uitgaan van een bouwput die zeker acht jaar open ligt. Als het graf van Johan van Oldenbarnevelt wordt aangetroffen zijn we nóg langer van huis. Om nog maar te zwijgen over de niet geringe kans dat het wassende water opwelt vanuit de Haagse Beek. Pluspunt: dan weten we in ieder geval welke bouwmethode we níet moeten gebruiken.



Veel aandacht is besteed aan een alternatief plan om de stroom toeristen die het Binnenhof jaarlijks bezoekt niet te laten opdrogen. Echter, het centrum van Den Haag zal er jarenlang uitzien als een archeologische vindplaats. Een 'Archeon au tableau vivant'. Juist die unieke omstandigheid moet worden benut om Den Haag te laten zien zoals het was, is en altijd zal zijn: een middeleeuwse chaos. Wij stellen dan ook voor om met honderden amateurtoneelspelers deze historische tijd tot leven te wekken op en rond het Binnenhof. Geen tentoonstellingen of 'alternatieve' attracties, maar een steekspel van ridders, parade van de schutterij of, op het hele uur, een ophanging op de Kneuterdijk. 'Ter lering en de vermaek' van de juist toenemende stroom toeristen.



Uiteraard kunnen hiervoor acht jaar lang de nodige uitkeringsgerechtigden worden benut in het kader van de wederkerigheid. Ook mensen met rotte tanden of een slechte dronk dragen bij aan de typische sfeer uit de middeleeuwen: politici zijn derhalve welkom.



Voor het overige stellen wij voor om zo normaal mogelijk met de situatie om te gaan. De rondleidingen voor scholieren gaan gewoon door maar zullen de vorm krijgen van een driedaagse survivaltocht. Jongeren zijn gewend om langdaagse festivals te bezoeken waarbij ontberingen worden geleden, zoals in krappe Dixitoiletten je kont afvegen met je sok omdat het wc-papier op is. Tot slot: het idee van een loopbrug over de bouwput verwerpen wij. Compleet overbodig. Heel Den Haag heeft van alle komende ellende al een loopoor gekregen.