Bral: Mondrianiseren

'Mozes, gevonden door de dochter van de farao' is een beroemd schilderij van Tadema. In 1960 werd het schilderij uit de lijst gesneden - omdat iemand die wilde hebben: de lijst, niet het schilderij. Zes jaar geleden werd het doek verkocht voor 35 miljoen euro. Zo zie je maar, je weet nooit wat iets in de toekomst waard kan zijn.



Ik denk dat dit de reden is dat moeders al die kindertekeningen decennialang blijven bewaren. Ik ken iemand die de stapels krijtkrabbels van zijn koters ter sprake bracht bij zijn vrouw en voorzichtig voorstelde deze weg te doen. Met dat huwelijk is het nooit meer goed gekomen.



Ondernemend Leeuwarden had voor de gelegenheid van de gemeente publiciteitsmateriaal gekregen voor Tadema's tentoonstelling. Door de hele stad zag je raamstickers en posters. Zoiets moet straks ook te zien zijn als in Den Haag het Mondriaanjaar van start gaat. Winkeliers kunnen hun winkel 'mondrianiseren', aldus verantwoordelijk wethouder Karsten Klein.



Vanaf half februari mogen de stickers en posters op de ramen en is het de bedoeling dat de stad in 'één groot totaalkunstwerk' verandert. Benieuwd hoe creatief de ondernemers zullen zijn. Wie is er bang voor rood, geel en blauw? De raamversieringen mogen een jaar lang blijven; er worden maar liefst drie grote tentoonstellingen georganiseerd in het gemeentemuseum. Dat kan makkelijk - wij hebben de grootste collectie Mondriaans ter wereld.



Om het goede voorbeeld te geven is de gevel van gemeentehuis inmiddels al gemondrianiseerd - een hele verbetering, als u het mij vraagt. Het pak wasmiddel aan het Spui lijkt nu op de Victory Boogie Woogie, Mondriaan's meesterwerk; daar hebben wij in de vorige eeuw 82 miljoen gulden voor neergelegd. Een lijst zat er geeneens om heen voor dat geld.