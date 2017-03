Bral: Namenlijst

Hele weekend mee aan het stoeien geweest, met dat papieren tweepersoonslaken. De democratie leeft als nooit tevoren, zeggen sommigen. Ik zeg: als je wijn te veel verdunt, is het niet meer te zuipen.



Wij behandelen thuis de kandidatenlijst als de oliebollentest van het AD: onversneden leedvermaak. Als eerste controleer ik of de kandidatenlijst echt is. We krijgen de laatste tijd veel nepnieuws onder ogen in huize Bral; zo zag ik gisteren in de wegkwijnende Telegraaf een PVV-puzzel waarin GroenSlinks werd neergesabeld. Overduidelijk nep en bovendien veel te moeilijk: voor de gemiddelde PVV-stemmer was een kleurplaat beter geweest. Uiteraard alleen in te vullen met één kleur: Bosma-blank.



Vervolgens zoek ik op de gele lijst - heeft hier een vergane vedette overheen geplast? - naar lachwekkende achternamen. De oogst is deze keer mager. Karel Knispel (Libertarische Partij), Hans IJsennagger(PVV), Linda Böcker (VVD), Ixora Balootje (ChristenUnie). Meest in het oog springende naam: Dave Borghuis, ook genaamd Op de Borg ,van de Piratenpartij. Een recalcitrante naam die bij zo'n partij uiteraard op nummer 1 had moeten staan, niet op nummer 23. Verder valt op dat bij de Partij voor de Dieren de kandidaten De Haas en Hazenkamp op een onverkiesbare plek staan - onbegrijpelijk. Dat wordt dan wel weer goed gemaakt door de nummer 2, Esther Ouwehand: die is immers een heel dierenpark in d'r eentje. De partij Niet Stemmen blijkt een familie-uitje. De hele Plasman-dynastie bezet de partijtop. Als de niet-stemmers doen wat er van hen wordt verwacht, zijn we na 15 maart in één klap van de Plasmannetjes verlost.



Een eervolle vermelding tot slot voor het Haagse raadslid Rachid Guernaoui. Hij staat vreemd genoeg nog op de lijst bij D66, maar is weg bij de partij. Een plek in de parlementaire geschiedenis heeft hij al ingenomen: hij gaat de historie in als de eerste Nederlandse opblaaspoliticus. Leuk, zo'n kandidatenlijst. maar eerlijk gezegd had ik meer lol gehad met een rol prikkeldraad